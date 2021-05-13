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Путин призвал повысить требования к владельцам гражданского оружия

Путин призвал повысить требования к владельцам гражданского оружия
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Следственный комитет проведет тщательное расследование трагедии в школе в Казани, выяснит все обстоятельства нападения.

"Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

Он подчеркнул: "Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими. Такой же жесткой персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы".

"Ситуация, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", - сказал глава государства.

Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался, в связи с чем попросил главу Росгвардии Виктора Золотова доложить о предложениях.

Стрельба в казанской школе

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Пятерых детей и трех взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев был задержан и в среду отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что Галявиев владел оружием на законных основаниях и имел все необходимые документы. Депутат Госдумы и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что молодой человек получил разрешение хранить огнестрельное оружие 28 апреля. Парламентарий уточнил, что речь идет о гладкоствольном ружье Hatsan escort PS.

Владимир Путин Казань СКР

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