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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из спецприемника

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выпустили из спецприемника, где он отбывал административный арест за организацию двух несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"В принципе я сидел не за что совсем, справедливость восторжествовала", - заявил журналистам Ройзман после выхода из спецприемника.

Он также отметил, что удивился решению суда.

Как сообщалось, в четверг Свердловский областной суд сократил Ройзману с девяти до одних суток срок административного ареста, назначенный 12 мая Октябрьским районным судом Екатеринбурга за организацию прошедших в городе 31 января и 21 апреля несогласованных акций в поддержку Навального.

Юрист Юлия Федотова уточняла журналистам, что ее подзащитного, которого поместили в спецприемник сразу после суда, должны выпустить на основании решения облсуда уже в четверг, поскольку срок его наказания истек.

12 мая также сообщалось, что Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции в поддержку Навального 21 апреля.

Евгений Ройзман Екатеринбург Юлия Федотова Алексей Навальный

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