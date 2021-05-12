Ройзман получил второй арест на девять суток

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману еще девять суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Он признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП.

Ранее 12 мая этот же судья назначил Ройзману девять суток ареста по обвинению в организации акции 31 января. Ройзман отрицал, что его твиты о намерении выйти на улицу означают, что он организатор мероприятия. После первого решения он и его защита пытались добиться отвода судьи, но им было отказано.

В материалах дела указано, что Ройзман размещал ссылки на сайт Навального, агитируя граждан на "участие в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия, целью которого являлось выражение мнения за свободу Навального".

"В судебном заседании Ройзман и его защитник [Юлия] Федотова от дачи объяснений отказались", - сказал судья.

11 мая бывшего мэра вызвали в полицию. Оказалось, что на него составили три административных протокола - за организацию акций 31 января и 21 апреля и за участие в апрельской акции.

26 марта Октябрьский суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального 23 и 31 января. Оба штрафа были обжалованы.

13 мая мировой суд в Екатеринбурге должен рассмотреть административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации после того, как в марте его в числе двух сотен человек задержали в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы".