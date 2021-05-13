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Областной суд сократил Ройзману оба срока ареста до суток

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд по обеим апелляциям защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана сократил ему сроки ареста, которые Октябрьский райсуд назначил по обвинению в организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

12 мая суд первой инстанции по каждому административному делу назначил Ройзману девять суток ареста. Областной суд снизил оба срока до одних суток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

11 мая в полиции на Ройзмана составили три административных протокола: два за организацию несогласованных мероприятий в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля (ч.2 ст.20.2 КоАП) и третий - за участие в апрельской акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

12 мая Октябрьский суд назначил политику по двум первым протоколам арест, а по третьему - 30 часов обязательных работ. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала журналистам, что сроки по административному аресту не суммируются.

13 мая стало известно, что Федотова оспорила оба решения об аресте.

В суде первой инстанции при рассмотрении первого протокола Ройзман отрицал, что был организатором акции, и что в его твите о намерении в ней участвовать был призыв к другим. Перед рассмотрением второго протокола он и его защита заявили отвод судье, но получили отказ. Тогда они отказались от дачи объяснений.

Участие в акции 21 апреля Ройзман не отрицал.

Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд Алексей Навальный Юлия Федотова Свердловский областной сцд

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