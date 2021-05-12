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Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский суд назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. В этот же день этот суд назначил ему по девять суток ареста по обвинению в организации этой акции и акции 31 января.

У Ройзмана есть десять дней, чтобы обжаловать эти решения.

"Я еще не приступал (к обязательным работам - ИФ). Мне надо сначала отсидеть", - прокомментировал Ройзман решение суда после заседания.

В материалах дела указано, что он участвовал в несанкционированной, несогласованной акции в поддержку Навального и не выполнил требование полиции покинуть территорию. В суде Ройзман подтвердил, что участвовал в этом мероприятии.

На вопрос судьи о том, почему мероприятие не было согласовано, экс-мэр отметил, что "не является организатором". "Мне нет никакой разницы. Я не знаю, подавали - не подавали (заявку на проведение акции - ИФ), отказали - не отказали, но я имею право выходить мирно и без оружия. Возможность выходить мирно, без оружия мне гарантирует Конституция РФ", - сказал бывший мэр.

В суде и Ройзман, и его адвокат Юлия Федотова подчеркивали, что не слышали призывов разойтись.

"Никаких требований разойтись сотрудники полиции не предъявляли. Я точно помню, потому что была от начала и до конца. Никто, никогда, нигде на всем протяжении нашего шествия требования разойтись не предъявил. В материалах дела и в видеозаписях на дисках этого нет", - сказала Федотова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после выхода из здания суда полицейские проводили Ройзмана до машины. На автомобиле экс-мэра доставят до спецприемника, где он будет отбывать административный арест в девять суток.

11 мая бывшего мэра вызвали в полицию, где на него составили три административных протокола - за организацию несогласованных акции в городе 31 января и 21 апреля (ч.2 ст.20.2 КоАП), и за участие в апрельской акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

На первом заседании 12 мая Ройзман отрицал, что был организатором шествия 31 января и что его твиты о намерении в ней участвовать были призывами к другим. После того, как Октябрьский суд назначил Ройзману девять суток ареста по этому протоколу, бывший мэр и его адвокат заявили отвод судье. Суд им отказал.

На заседании по второму протоколу Ройзман и Федотова от дачи объяснений отказались.

Федотова говорила, что будет обжаловать решения суда.

Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд Алексей Навальный Юлия Федотова

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