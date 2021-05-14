В Брянске ударивший полицейского на акции за Навального отделался штрафом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд в Брянске признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти участника несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей.

Днем 23 января 2021 года 27-летний участник протестной акции в Центральном парке ударил рукой полицейского. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в поступке.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию, прошли 23 января в нескольких российских городах.

Оппозиционный политик был задержан в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

После ареста Навального в интернете появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку.

После того, как суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, его перевели в исправительную колонию №2 во Владимирской области под городом Покров.