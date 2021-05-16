Непогода оставила без электричества более 30 тыс. жителей Костромской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Около 30,5 тыс. человек остаются в Костромской области без электричества из-за шквалистого ветра, повредившего линии электропередачи, сообщает в субботу Минэнерго.

По данным пресс-службы губернатора Костромской области, стихия в субботу обрушилась на Островский, Кадыйский, Макарьевский, Мантуровский, Кологривский, Шарьинский, Галичский, Чухломской и Антроповский районы. Нарушены кровли жилых домов, повалены деревья.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В них задействованы 72 бригады энергетиков в составе 292 человек и 125 единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба главы региона, в результате непогоды есть пострадавшие. В Кологриве упавшее дерево насмерть придавило 15-летнего подростка.

Власти региона создали оперативный штаб по устранению последствий стихии.