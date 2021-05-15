Упавшие деревья блокировали движение трамваев на двух улицах Москвы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Непогода в Москве повлияла на движение трамваев на севере и северо-западе города, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

Отмечается, что из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам.

По информации департамента, вместо них работают автобусы.

Ранее МЧС России предупредило, что до конца суток 15 мая в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.