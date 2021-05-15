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Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев

По данным источника "Интерфакса", никто не пострадал

Сильный ветер повалил в Москве более десятка деревьев
Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Порывами ветра в разных районах Москвы, по предварительной информации, повалено более десяти деревьев, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что пострадавших нет.

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В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что порывы ветра в субботу достигали 17 м/сек.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что упавшие из-за ветра деревья блокировали движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах, там работают компенсационные автобусы.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. Как отмечается, последствия непогоды оперативно устраняют. В мэрии сказали, что ветер сохранится до конца суток, и призвали людей быть предельно внимательными на улице.

Ранее МЧС России предупредило, что до конца суток 15 мая в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Москва

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