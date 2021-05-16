Непогода оставила без электричества более 50,5 тыс. жителей Нижегородской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более 50,5 тыс. человек остаются в Нижегородской области без электричества из-за сильного ветра, повредившего линии электропередачи, сообщает Минэнерго.

"В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"). По данным на 21:00 (субботы - ИФ) без электроснабжения остаются около 50 600 человек. Мощность отключённых потребителей - 8,2 МВт", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад (114 специалистов и 54 единицы техники). Отмечается, что Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Костромской и Нижегородской областях, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях.

Ранее сообщалось, что около 30,5 тыс. человек остаются в Костромской области без электричества из-за шквалистого ветра, повредившего линии электропередачи.