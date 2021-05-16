В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 554 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По выздоровлении из больниц выписаны 8 573 человека, умер 391 пациент.

В Москве зарегистрированы 2 789 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 56 человек, еще 2 414 вылечились.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО (один), Чукотском АО (два), Тыве (три). Ни одного заболевшего не зарегистрировано в Ненецком АО.

Еще 767 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 672 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 138 - в Нижегородской области, 133 - в Воронежской области, 121 - в Самарской области, 117 - в Иркутской области, 116 - в Саратовской области, 106 - в Якутии, 102 - в Крыму, по 101 - в Свердловской области, Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост заболеваемости не превышает ста.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 940 тыс. 245 случаев коронавирусной инфекции, 115 871 умерших и 4 млн 556 тыс. 073 выписанных.