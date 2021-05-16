Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Толпа на встрече с актерами из фильма "Майор Гром", 8,5 тысяч новых случаев COVID-19 в России и надвигающаяся на Москву жара

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор проведет проверку из-за толп на встрече с актерами из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". На мероприятии в Центральном детском магазине на Лубянке в воскресенье собралось множество людей, на фотографиях и видеозаписях с места было видно, что посетители занимали весь первый этаж и не соблюдали дистанцию.

- В секторе Газа заявили о 174 погибших за время обстрелов со стороны Израиля. Между тем израильский армейский генерал Ори Гордин заявил, что группировка ХАМАС добилась рекордно высокой интенсивности ракетных ударов по территории Израиля. МИД РФ призвал стороны конфликта остановить кровопролитие.

- Из-за субботней непогоды в Москве травмы получили шесть человек. По данным источника, трое из них госпитализированы.

- Шестьдесят человек пострадали при обрушении трибун в синагоге израильского Гиват-Зеева. Состояние десяти человек оценивается как критическое или тяжелое.

- В России зарегистрированы еще 8 554 случая COVID-19. В Москве - 2 789 новых пациентов с коронавирусом. В целом по стране за сутки выписаны 8 573 человека, умер 391 пациент.

- В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара. Со среды температура начнет опускаться, а уже в пятницу она не будет превышать 19 градусов.

- Живущих в тайге старообрядцев привлекли к подготовке спецназа. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что эти люди "рукастые - могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить". Он также подчеркнул, что жители тайги умеют не просто выживать, а нормально жить в сложных условиях.

Новости по теме

Новости

Суд арестовал очередного участника банды Басаева

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

Пандемия коронавируса

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае
Пандемия коронавируса

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ до конца года заработает общая система с данными из разных реестров и баз

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Что произошло за день: суббота, 15 мая

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');