Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Толпа на встрече с актерами из фильма "Майор Гром", 8,5 тысяч новых случаев COVID-19 в России и надвигающаяся на Москву жара

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор проведет проверку из-за толп на встрече с актерами из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". На мероприятии в Центральном детском магазине на Лубянке в воскресенье собралось множество людей, на фотографиях и видеозаписях с места было видно, что посетители занимали весь первый этаж и не соблюдали дистанцию.

- В секторе Газа заявили о 174 погибших за время обстрелов со стороны Израиля. Между тем израильский армейский генерал Ори Гордин заявил, что группировка ХАМАС добилась рекордно высокой интенсивности ракетных ударов по территории Израиля. МИД РФ призвал стороны конфликта остановить кровопролитие.

- Из-за субботней непогоды в Москве травмы получили шесть человек. По данным источника, трое из них госпитализированы.

- Шестьдесят человек пострадали при обрушении трибун в синагоге израильского Гиват-Зеева. Состояние десяти человек оценивается как критическое или тяжелое.

- В России зарегистрированы еще 8 554 случая COVID-19. В Москве - 2 789 новых пациентов с коронавирусом. В целом по стране за сутки выписаны 8 573 человека, умер 391 пациент.

- В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара. Со среды температура начнет опускаться, а уже в пятницу она не будет превышать 19 градусов.

- Живущих в тайге старообрядцев привлекли к подготовке спецназа. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что эти люди "рукастые - могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить". Он также подчеркнул, что жители тайги умеют не просто выживать, а нормально жить в сложных условиях.