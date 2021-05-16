Суд арестовал очередного участника банды Басаева

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Житель Ставрополья арестован судом по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в Дагестане в 1999 году, сообщает в воскресенье пресс-служба СК РФ.

"Арестован житель Ставропольского края Багаудин Куванаев. Он подозревается в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по информации следствия Куванаев в середине июля 1999 года добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Устанавливается его роль в совершенных преступной группой преступлениях.

В результате нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, был нанесен значительный ущерб экономике республики.