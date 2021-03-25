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В Москве задержан член банды Басаева, напавшей на псковских десантников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Член банды Басаева Герман Арбинин задержан в Москве, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в соучастии в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщает пресс-служба СКР.

Задержанного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279, частью 2 статьи 209, статьей 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие попросит арестовать его.

В настоящее время следователи устанавливают роль и конкретные действия, совершенные Арбининым при нападении 21 год назад.

В ночь на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, рядом с Улус-Кертом, на высоте 776. Девяносто десантников удерживали позиции против более чем 2,5 тыс. боевиков, возглавляемых Шамилем Басаевым и Амиром Хаттабом. В бою погибли 84 российских военнослужащих, шестерым удалось выжить. 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.

Москва СКР Шамиль Басаев Герман Арбинин

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