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Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор вынесен двум членам банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшим в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Оба осуждены по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

По данным следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов

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добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В августе 1999 года банда под руководством Басаева и Хаттаба совершила нападение на Ботлихский район Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, были убиты 33 человека, пострадали 34.

Ведомство подчеркивает, что по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще двое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.

Отмечается, что принимаются активные меры для установления других соучастников.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий на территории района Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года в общей сложности погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, был нанесен значительный ущерб экономике республики.

Шамиль Басаев Эмир Хаттаб Тахир Бегельдиев Нариман Отепов

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