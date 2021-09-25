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Хроника последних дней СССР

Задержаны еще двое участников банды Басаева

Задержаны еще двое участников банды Басаева
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Задержаны два уроженца Ставропольского края, являвшиеся членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб, сообщает в субботу официальный сайт Следственного комитета РФ.

"Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш.Басаев и Э.Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

"Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - отмечается в сообщении.

Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Ставропольский край Дагестан СК РФ

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