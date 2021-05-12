Привитым от COVID предложили начислять бонусы у авиакомпаний и в такси

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило министерство транспорта рекомендовать крупнейшим российским авиакомпаниям, РЖД, агрегаторам такси и операторам каршергинга начислять пассажирам, привившимся от коронавируса этим летом, бонусы, мили или виртуальные деньги на сумму от 500 до 5 тысяч рублей, сообщает в среду газета "Известия".

Издание ознакомилось с этим обращением, в нем общественники просят использовать для этого программы лояльности "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральских авиалиний", РЖД, Utair, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйва", "Ситимобила", "Делимобиля" и BelkaCar. Акцию предлагается провести для привившихся с 25 мая по 25 августа.

Согласно "Известиям", ссылающимся на близкий к Минтрансу источник, S7 Airlines уже готовится к запуску подобной акции, однако в самой авиакомпании это опровергли. "S7 Airlines не планирует участвовать или запускать собственные программы по начислению миль или других бонусов вакцинированным пассажирам. Мы не подтверждаем информацию касательно потенциального участия S7 в данных инициативах, которая сейчас появляется в СМИ", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

В ООП отмечают, что такая инициатива может простимулировать граждан России вакцинироваться, поможет снизить риски "третьей волны" COVID-19 и ускорить открытие границ с другими странами.

Представитель министерства транспорта подтвердил газете, что обращение поступило и находится на рассмотрении.

Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов полагает, что такая акция не не сможет существенно повлиять на ситуацию с коронавирусом в стране, однако ляжет на перевозчиков финансовым бременем.

При этом в пресс-службе BelkaCar отметили, что реализация инициативы общественников усложняется тем, что статус вакцинации - это информации о состоянии здоровья, а сейчас обработка и передача таких данных строго регулируется законом "О персональных данных".