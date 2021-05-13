В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн среди привитых от COVID

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти американского штата Огайо готовы отдать пять денежных призов в размере $1 млн каждый нескольким людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19, в рамках лотереи, призванной увеличить число желающих сделать прививку, сообщил губернатор штата Майк ДеУайн.

"26 мая мы объявим победителя отдельного розыгрыша для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Объявление (победителя) будет происходить каждую среду в течение пяти недель, и победитель каждую среду будет получать $1 млн", - написал ДеУайн в твиттере. Таким образом, по $1 млн смогут получить пять жителей штата.

По словам губернатора, испытать удачу могут привитые жители Огайо в возрасте 18 лет и старше. Он пояснил, что список имен для розыгрыша будет взят из общедоступной базы данных государственного секретаря штата Огайо о регистрации избирателей.

Губернатор добавил, что власти штата также создадут страницу в интернете для регистрации в розыгрыше тех, кого нет в этой базе данных.

Как сообщают американские СМИ, у жителей в возрасте до 18 лет, сделавших прививки, будет шанс выиграть обучение в университете Огайо. Власти штата предоставят пять полных четырехлетних стипендий, которые включают средства на само обучение, а также на проживание с питанием и на необходимые книги.

ДеУайн уточнил, что спонсором розыгрышей будет департамент здравоохранения Огайо, а жеребьевки проведет лотерейная комиссия Огайо. Средства выделят из существующего федерального фонда по борьбе с пандемией.

Критика инициативы

Идею проведения лотереи с использованием федеральных средств поставила под сомнение лидер демократов в палате представителей штата Эмилия Сайкс. "Использование в розыгрыше миллионов долларов из фонда по борьбе (с пандемией) - серьезное злоупотребление деньгами, которые можно было бы выделить на решение этого продолжающегося кризиса", - цитирует телеканал ABC News слова Сайкс.

ДеУайн в свою очередь признал необычный характер финансовых стимулов. "Я знаю, что некоторые могут сказать: "ДеУайн, ты сумасшедший! Эта ваша идея розыгрыша миллиона долларов - пустая трата денег". Но настоящая трата на данном этапе пандемии, когда вакцина легко доступна для всех желающих, - это жизнь, потерянная из-за COVID-19", - написал губернатор в твиттере.

Он призвал всех жителей штата не отказываться от возможности сделать прививку от COVID-19. "Это наше время, и вакцины - наша возможность. Огайо, давайте сделаем это! Давайте все пройдут вакцинацию!" - написал ДеУайн.