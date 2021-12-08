Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своем телеграме.

В состав экипажа пилотируемого "Союза МС" соответственно будет включен астронавт НАСА.

В РоссииКосмонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 годаЧитать подробнее

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и НАСА достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

Роскосмос МКС Анна Кикина Crew Dragon НАСА

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 декабря

Пандемия коронавируса

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Навальный подал новый иск к администрации колонии в Покрове

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });