Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своем телеграме.

В состав экипажа пилотируемого "Союза МС" соответственно будет включен астронавт НАСА.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и НАСА достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.