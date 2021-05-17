Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно
Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона поднимет вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион на предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что в Москве видят "причитания" по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. "Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля", - сказал глава российского МИД.

Лавров констатировал, что Россия отвечает за то, чтобы арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает РФ, абсолютно законно и легитимно.

В миреВоенные РФ обвинили Норвегию в усилении напряженности в АрктикеЧитать подробнее

"У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также высказался за то, чтобы был возобновлен диалог на уровне начальников генеральных штабов восьми стран-членов Арктического совета.

"Если кто-то хочет большей предсказуемости, хочет снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета", - сказал министр.

По его словам, "этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить". "Но если вы решили заморозить - тогда не обижайтесь, что у нас нет диалога. Диалог-то не мы прекращали", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров Арктика НАТО Норвегия

Новости по теме

Новости

Тюменский губернатор из-за пожаров поручил перекрыть все въезды в леса

Роскомнадзор сократил замедление Twitter и пригрозил замедлить Facebook

Роскомнадзор сократил замедление Twitter и пригрозил замедлить Facebook

Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня

Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня

Директор ФСИН отрицает существование "тюремных колл-центров"

Директор ФСИН отрицает существование "тюремных колл-центров"

Суд не увидел угрозы для Херсонеса в появлении постройки на его территории

По факту тройного убийства в Екатеринбурге завели уголовное дело

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');