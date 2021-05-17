Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона поднимет вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион на предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что в Москве видят "причитания" по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. "Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля", - сказал глава российского МИД.

Лавров констатировал, что Россия отвечает за то, чтобы арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает РФ, абсолютно законно и легитимно.

"У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также высказался за то, чтобы был возобновлен диалог на уровне начальников генеральных штабов восьми стран-членов Арктического совета.

"Если кто-то хочет большей предсказуемости, хочет снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета", - сказал министр.

По его словам, "этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить". "Но если вы решили заморозить - тогда не обижайтесь, что у нас нет диалога. Диалог-то не мы прекращали", - подчеркнул Лавров.