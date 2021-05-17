Дело об уничтожении памятника культуры возбуждено после пожара на Невской мануфактуре

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Третье уголовное дело возбуждено в Петербурге после произошедшего в апреле пожара в здании АО "Невская мануфактура", сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В производстве СК Петербурга есть уголовное дело по ч.1 ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - ИФ). Претензии уголовного характера предъявлены хозяевам", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

12 апреля в здании АО "Невская мануфактура" начался крупнейший в современной истории Петербурга пожар, который тушили пять суток. При ликвидации возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев.

Ранее были возбуждены два уголовных дела: по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Заключены под стражу гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Сгоревшие здание является памятником регионального значения и по закону подлежит восстановлению.