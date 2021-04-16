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Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет

Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ежегодно находили нарушения требований пожарной безопасности в здании АО "Невская мануфактура" в Петербурге, где с понедельника продолжают тушить крупный пожар, но предписания ведомства юрлицо игнорировало.

"Проверки в данном здании проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности", - сообщил журналистам в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петр Смирнов.

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Он уточнил, что последние проверки выявили неисправность системы автоматического пожаротушения, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, а также непроведение регламентных работ по обслуживанию систем.

"Перечень нарушений на протяжении последних семи лет был исчерпывающий, и никакая работа (по устранению нарушений - ИФ) не проводилась", - добавил Смирнов.

По его словам, в связи с нарушениями пожарные инспекторы составляли административные протоколы и направляли их в суды, и те выносили решения о наказании. Вопрос о приостановлении административной деятельности АО перед судом ставился в 2020 году, однако из-за ситуации с коронавирусом производство по делу было приостановлено. Заседание, на котором будут рассмотрены материалы проверки МЧС 2021 года, еще не назначено.

Как сообщалось, работы на месте пожара продолжаются пятые сутки. В МЧС надеются, что к вечеру их удастся завершить.

Замначальника городского главка ведомства Сергей Лаврухин в свою очередь отметил, что возгорание в здании Невской мануфактуры стало "одним из самых сложных в истории современного пожаротушения"; ситуация на месте, само здание и его горючая загрузка не позволяли бороться с огнем без риска для личного состава.

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Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня в понедельник. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев, двое из них - Борис Старковский и Антон Соколов - находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Причины инцидента устанавливаются. Возбуждены два уголовных дела, арестованы гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура МЧС РФ

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