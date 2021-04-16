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В Петербурге спустя пять дней потушили пожар на "Невской мануфактуре"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные Петербурга полностью ликвидировали пожар в производственно-складском здании "Невской мануфактуры", которое тушили пять суток, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 23:00 пятницы пожар был полностью потушен. До 7:00 17 апреля запланирован мониторинг места пожара каждые два часа, добавили в ведомстве.

В понедельник около полудня в здании АО "Невская мануфактура" начался крупнейший, по оценке МЧС, в современной истории Петербурга пожар. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, пострадали трое его сослуживцев, двое из них - Борис Старковский и Антон Соколов - находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Причины инцидента устанавливаются. Возбуждены два уголовных дела, заключены под стражу гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура

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