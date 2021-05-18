Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Пожар в доходном доме Басевича локализовали

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге пожарные к 20:11 вторника локализовали возгорание в доходном доме инженера Иссахара Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Данных о пострадавших по-прежнему нет. Возгоранию был присвоен номер сложности 1-БИС.

Сообщалось, что в пустующем доходном доме горела обстановка.

Доходный дом был построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн, в нем находилась контора Басевича и квартиры, которые сдавались в наем.

В августе 2020 года рабочая группа комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции дома Басевича для общежития Театра Эйфмана и Академии танца, а 30 сентября комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта спального корпуса режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. Данное заключение дает театру право обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на проведение строительных работ. Градозащитники требовали в суде признать это заключение незаконным, но суд отказал им.

Петербург МЧС Иссахар Басевич

Новости по теме

Новости

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Что произошло за день: вторник, 18 мая

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');