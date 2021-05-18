Пожар в доходном доме Басевича локализовали

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге пожарные к 20:11 вторника локализовали возгорание в доходном доме инженера Иссахара Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Данных о пострадавших по-прежнему нет. Возгоранию был присвоен номер сложности 1-БИС.

Сообщалось, что в пустующем доходном доме горела обстановка.

Доходный дом был построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн, в нем находилась контора Басевича и квартиры, которые сдавались в наем.

В августе 2020 года рабочая группа комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции дома Басевича для общежития Театра Эйфмана и Академии танца, а 30 сентября комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта спального корпуса режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. Данное заключение дает театру право обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на проведение строительных работ. Градозащитники требовали в суде признать это заключение незаконным, но суд отказал им.