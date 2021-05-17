Министр туризма Турции посетит Россию и обсудит возобновление полетов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой 17 мая приедет с рабочим визитом в Москву, чтобы обсудить возобновление авиасоощения с Россией и поставки вакцины "Спутник V" в Турцию. Об этом пишет Turizm Gazetesi.

Турецкая делегация, в частности, расскажет, что в стране делается для борьбы с коронавирусом и защиты здоровья туристов.

В апреле в Турии был всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с республикой до 1 июня, а туроператорам запретила продавать туда путевки.

В Турции надеются на возвращение российских туристов после 1 июня, однако власти России пока не объявляли дату возобновления чартерного авиасообщения с Турцией.

С 29 апреля в Турции действовал локдаун. С 17 мая правительство ослабило часть ограничений, а остальные сохранило до 1 июня. Под ограничения не подпадают иностранцы, приезжающие в Турцию на небольшие сроки.