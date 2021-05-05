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Поставки "Спутника V" в Турцию могут начаться уже в мае

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили в телефонном разговоре борьбу с распространением коронавируса, в том числе с учетом ситуации в Турции, сообщает пресс-служба Кремля. По ее данным, поставки "Спутника V" в Турцию могут начаться уже в мае.

"Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - отмечается в сообщении.

Во время разговора президенты России и Турции также обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

В конце апреля сообщалось, что "Спутник V" получил одобрение в Турции.

Анкара и Москва начали переговоры по поставкам российской вакцины в конце марта.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в страну.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин Коронавирус Спутник V

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