Глава Минюста предложил ужесточить контроль за НКО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко считает, что нужно на законодательном уровне ужесточить контроль за некоммерческими организациями. Он сказал это в Совете Федерации.

"Что касается деятельности НКО и ее регулирования, то в американской и английской юрисдикции оно гораздо более жесткое, нежели те меры, которые у нас освещены в законе. Таким же путем, мне кажется, надо идти и здесь, - отметил министр. - Честно говоря, мы же ничего нового не создаем - все уже изобретено до нас".

Он уточнил, что, "по сути дела, нужно создавать заслоны тому, что может поразить в правах граждан РФ, нанести ущерб нашим интересам".

По словам министра, его ведомство уже проанализировало регулирование деятельности НКО в других зарубежных юрисдикциях. "Такой же анализ мы будем проводить на данном направлении и дальше", - добавил Чуйченко.