Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов и лиц, аффилированных с иноагентами.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

СМИ-иноагенты

Закон вводит понятие лица, аффилированного с иноагентом. Таким, например, будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит или входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента или иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Аффилированными также будут считаться и те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения либо являлся его учредителем, руководителем или работником.

Кроме того, аффилированным с иноагентом лицом будут считаться лица, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

Выдвижение и агитация

Закон предусматривает, что иностранные граждане, лица без гражданства, незарегистрированные общественные объединения, НКО-иноагенты и иностранные СМИ-иноагенты, а также российские юрлица, включенные в реестр иностранных СМИ-иноагентов, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов", а также достижению определенного результата на выборах, референдуме или в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Отметка о статусе иноагента

Согласно закону, сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, так же как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах, говорится в законе.

В агитационных материалах такая информация тоже должна присутствовать и "должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала".

Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, предусматривает закон.

Судимость

Согласно закону, если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата.

Пожертвования

При внесении пожертвования в избирательный фонд физлицом-иноагентом либо иностранным СМИ-иноагентом гражданин в платежном поручении указывает сведения об этом.

Закон также предусматривает, что добровольное пожертвование гражданина в избирательный фонд вносится в отделении связи или кредитной организации лично гражданином из собственных средств при предъявлении паспорта.