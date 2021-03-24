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Дума приняла закон о запрете регистрации иностранных НКО в жилых помещениях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий порядок работы иностранных некоммерческих организаций на территории РФ, в частности, запрещающий регистрировать подразделения НКО в жилых помещениях.

Закон вводит запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций в жилых помещениях.

Закон уточняет, что к НКО-иноагентам относятся в том числе и НКО, которые получают денежные средства или иное имущество от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Также устанавливается дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО. Таковым может стать "поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций" об участии НКО в мероприятиях, проводимых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Закон (1052523-7) предлагает также обязать НКО, выполняющие функции иностранного агента, и структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций представлять в Минюст России программы и "иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий", и отчет об их исполнении.

Кроме того, согласно закону, структурное подразделение иностранной НКО и неправительственной организации должно предоставлять уполномоченному органу отчет о своей деятельности, содержащий информацию не только об объеме, но и об источниках полученных денежных средств и иного имущества.

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