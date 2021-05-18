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Кремль отрицает системность мер по признанию СМИ иноагентами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В России не ведется системной работы по признанию независимых средств массовой информации иностранными агентами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ему напомнили, что Минюст 14 мая внес в перечень иноагентов администратора сайта VTimes - зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktober.

На вопрос не усматривают ли в Кремле системную работу в отношении независимых медиа по признанию их иноагентами, Песков сказал: "Нет".

Отвечая на вопрос, можно ли считать признание VTimes иноагентом частью спланированной кампании, Песков сказал: "Этот вопрос не входит в наши обязанности. Но с другой стороны, Минюст действует в строгом соответствии с законом. При наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается, что и было сделано".

Комментируя решение Минюста, редакция VTimes отметила, что издание и фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной юрисдикции.

Дмитрий Песков Кремль Минюст VTimes Stichting 2 Oktober

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