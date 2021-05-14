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Интернет-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Интернет-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов
Здание министерства юстиции РФ в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ наделило статусом "СМИ-иностранный агент" русскоязычное интернет-издание VTimes, зарегистрированное в Нидерландах, сообщает сайт ведомства.

Юрлицо Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io, было внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 14 мая, в соответствии с требованиями российского законодательства, говорится в сообщении.

О создании медиа-проекта VTimes стало известно в июле прошлого года. Его разработали журналисты "Ведомостей", которые покинули издание после смены руководства. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр стал советником нового проекта.

В апреле Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов издания "Медуза" и "ПАСМИ".

Теперь в реестре СМИ-иноагентов насчитывается 20 организаций и граждан. Это, в частности, "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", ряд проектов, связанных с "Радио Свобода", правозащитник Лев Пономарев, журналист-фрилансер Сергей Маркелов, художник-акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и другие.

VTimes Минюст РФ Нидерланды

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