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Песков не верит, что исчезновение "Медузы" будет заметным

Он отметил, что статус иноагента не означает запрета на работу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле приняли к сведению решение Минюста признать "Медузу" СМИ-иноагентом, но напоминают, что такое решение не означает запрета на работу и что рынок СМИ сейчас устроен так, что исчезновение любого издания вряд ли будет заметным.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководства "Медузы" о том, что статус СМИ-иноагента поставил издание в тяжелое положение и создал риск его закрытия.

"Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации, мы ценим профессионализм журналистов, - сказал Песков. - Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно".

Он добавил, что решение Минюста подлежит исполнению, но "издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность".

23 апреля Минюст внес в реестр СМИ - иностранных агентов издания Medusa Project ("Медуза) и "Первое Антикоррупционное СМИ" ("ПАСМИ"). Руководители обоих СМИ пообещали это решение обжаловать.

Медуза Минюст ПАСМИ Латвия Дмитрий Песков

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