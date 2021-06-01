Медведев посчитал оправданной маркировку СМИ-иноагентов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает справедливой маркировку СМИ в качестве иноагента, если финансирование осуществляется из-за границы, это дает дополнительную информацию пользователям об источнике информации и позволяет сделать выбор.

"Если говорить о СМИ-иноагентах, то вообще-то это не наше изобретение. Речь идет о ситуации, когда то или иное средство массовой информации получает финансирование из-за границы. У нас, кстати, в этом смысле еще достаточно либеральное законодательство, потому что в ряде случаев, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

В России такого запрета нет, напомнил он, "появляется только маркировка о том, что это СМИ действует в качестве иностранного агента".

"То есть, по сути, получает деньги из-за границы. Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должен об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека", - считает зампред Совбеза РФ.

Говоря о новых законодательных инициативах, которые позволят признавать некоторые организаций экстремистскими и не допускать их в дальнейшем к избирательному процессу, Медведев отметил, что если они будут приняты, только суд будет выносить окончательное решение.

"Есть целый ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение экстремистской и террористической деятельности. Эти инициативы пока еще не получили окончательного вида. Они только рассматриваются. Но, если они будут приняты, то речь ведь идет только о запрете экстремистских и террористических структур по решению суда", - отметил он.

То есть, добавил Медведев, "это не просто там какой-то чиновник или правоохранительный орган сказал: да, вот это вот экстремисты". "А только в том случае, если такого рода решение принято судом. И в этом случае действительно уже возникает целый ряд последствий, включая и невозможность избираться в различные законодательные органы", - сказал зампред Совбеза РФ.

В реестре СМИ-иноагентов насчитывается 20 организаций и граждан. Этот статус имеют "Медуза", медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и интернет-издание VTimes. "Медуза" после внесения издания в список СМИ-иноагентов заявила, что изданию угрожает закрытие, поскольку рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с ними, а источники во властных структурах отказываются давать комментарии изданию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что статус иностранного агента не ограничивает деятельность СМИ, а "исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться".