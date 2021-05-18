Еще двое детей обратились к медикам после стрельбы в казанской школе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два ученика казанской гимназии № 175, где 11 мая в произошла стрельба с девятью погибшими, обратились за медицинской помощью, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова журналистам во вторник.

"Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения", - сказала Галимова.

По ее данным, в стационаре Детской республиканской клинической больницы остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Двое мальчиков 2012 и 2013 годов рождения были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. В результате инцидента 24 человека были госпитализированы. Из числа пострадавших пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).