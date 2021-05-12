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Напавший на школу в Казани арестован

Напавший на школу в Казани арестован
Ильназ Галявиев
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани на заседании в среду удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 19-летнего местного жителя Ильназа Галявиева, устроившему стрельбу в казанской школе. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Галявиев арестован до 11 июля.

Следователь, настаивая на заключении обвиняемого под стражу, отметил, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его содержанию под стражей. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия.

Обвиняемый признал вину и также не возражал против ареста.

11 мая Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых.

Следователь на заседании суда в Казани, где решался вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщил, что Галявиев совершил в здании школы не менее 17 выстрелов.

Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика подтвердил журналистам в среду, что напавший на школу не имел сообщников.

Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Она может занять два месяца и быть продлена в случае необходимости, добавил зампрокурора республики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Казань Татарстан Ильназ Галявиев

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