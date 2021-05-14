Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской гимназии N175, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в пятницу.

"Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница - ИФ) с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сказала Галимова.

Таким образом, общее число госпитализированных после трагедии в Казани возросло до 24 человек.

По словам Галимовой, состояние детей, получающих лечение в ДРКБ, оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Среди эвакуированных в Москву пострадавших есть пациенты в крайне тяжелом состоянии.

"Из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжёлом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести", - уточнила Галимова.

Также руководитель пресс-службы президента Татарстана отметила, что по поручению главы региона, в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.

Стрельба в казанской школе

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых. Пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву. Одного из пострадавших детей уже прооперировали столичные врачи.

Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Советский райсуд Казани в среду, 12 мая, арестовал Галявиева по ходатайству следователя до 11 июля.