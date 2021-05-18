Причиной смерти екатеринбургского белого медведя оказалась опухоль

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Детский мячик, который проглотил белый медведь Умка в зоопарке Екатеринбурга, не был единственной причиной смерти животного, игрушка усугубила развитие у него онкозаболевания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

"Мячик ускорил процесс патологический. Смерть наступила из-за опухоли, а мячик поспособствовал более быстрому протеканию процесса", - сказал собеседник агентства.

О болезни зоологи узнали только после вскрытия, она протекала без клинических симптомов.

Умка жил в зоопарке с 1998 года. 20 апреля он упал и умер. При вскрытии у него в желудке нашли небольшой детский мячик, который он проглотил и с которым организм не смог справиться.

В пресс-службе зоопарка предположили, что мячик бросил в вольер кто-то из посетителей, кто не знал, что такие маленькие игрушки не предназначены для столь крупных хищников.

По факту смерти животного прошла проверка природоохранной прокуратуры. 18 мая надзорное ведомство внесло представление директору Екатеринбургского зоопарка в связи с тем, что сотрудники принимают недостаточные меры по обеспечению безопасности животных и по недопущению попадания в вольеры инородных предметов. В сообщении также было сказано, что, по данным экспертизы, медведь умер от кровоизлияния в мозг, а "комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени".