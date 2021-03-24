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В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип

В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип
Белоголовый сип
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке из-за посетителя, просунувшего перчатку в клетку, погиб белоголовый сип, сообщает пресс-служба зоосада в среду.

"Вечером 13 марта на веткорпус поступил звонок - киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли на руках на веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача. Однако сип умер. Промучился сутки - и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя", - говорится в сообщении.

Там заявили, что сип погиб из-за "каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу". Спасти его пытались четыре ветврача и трое зоологов.

"Это первый такой случай в нашей задокументированной истории - чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего", - отмечают сотрудники зоопарка.

Белоголовый сип жил в зоопарке с 1994 года и умер в возрасте 27 лет, а эти птицы могут доживать до 40 лет.

"Поразительно красивый самец с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями, оперением, блистающим на солнце. Это особенно хорошо было заметно в моменты ежедневных "прожарок" – сипы любят раскидывать крылья, купая их в ультрафиолете", - рассказывают о погибшей птице в зоопарке.

Белоголовый сип – это крупная, около метра в длину, хищная птица рода грифов семейств ястребиных, падальщик. Внесен в Красную книгу России.

Московский зоопарк

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