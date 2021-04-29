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Прокуроры заинтересовались смертью белого медведя Умки в зоопарке Екатеринбурга

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Прокуроры проводят проверки по факту смерти белого медведя Умки в зоопарке Екатеринбурга, на место прибудут московские ветеринары, сообщила директор учреждения Светлана Прилепина.

"С завтрашнего дня начинают работать ветеринары московского зоопарка, наши российские кураторы. (...) Невозможно отследить, когда посетитель что-то кидает или стреляет из детского пистолета. Этим должны заниматься специально обученные органы. Сейчас у нас идет сразу две прокурорских проверки", - сказала Прилепина на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Она отметила, что у специалистов есть основания полагать, что инородный предмет находился в желудке животного более двух недель.

По словам Прилепиной, вывод о том, что именно детский мячик стал причиной смерти Умки, пока не подтвержден в окончательном заключении.

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"Окончательного заключения на руках нет, но по результатам вскрытия в желудке Умки был обнаружен рваный детский мячик размером с человеческие ладошки. Окончательные выводы московских специалистов либо подтвердят наши домыслы, либо опровергнут. Я думаю, после праздников мы эту информацию дадим", - отметила директор учреждения.

По словам Прилепиной, смерть Умки для зоопарка - "очень серьезная потеря". "Всего 19 зоопарков России содержат белых медведей, умеют это делать и могут себе позволить. Смерть Умки для нас всех стала ударом. Конечно, медведь у нас был немолодой, но он мог бы еще жить", - подчеркнула директор учреждения.

Напарницу Умки, белую медведицу Айну в связи с произошедшим переводить в другой зоопарк не планируют, сообщила Прилепина, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Это исключено. (...) Тема закрываться не будет, мы будем бороться за то, чтобы нам впредь и Россия, и город доверил содержание белых медведей", - подчеркнула директор екатеринбургского зоопарка.

"При помощи нашего опекуна - "Роснефти" - у нас очень комфортные условия содержания для белых медведей. Но в силу принятия новых стандартов по помещениям, по размерам надо подтянуться. Самое главное - нам надо кардинально решить вопрос по ограждению. Нельзя сейчас допускать ограждение в виде решетки, через которую в вольер может беспрепятственно попадать все, что угодно", - отметила Прилепина.

По ее словам, в зоопарке при уборке вольеров находят множество посторонних предметов, в том числе "бесконечные пульки от детских пистолетов с разными наконечниками", фольгу от конфет, коробки от соков.

Как сообщалось, белый медведь Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался 20 апреля. Причиной смерти животного, предположительно, стал детский мячик, брошенный посетителями в вольер, - медведь проглотил его и не смог с ним справиться, из-за чего предмет остался в его желудке.

Екатеринбург Светлана Прилепина

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