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На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Иркутская таможня выявила новый эпизод контрабанды леса в Китай в деятельности местного лесоэкспортера, сообщило ведомство в четверг.

"Двенадцатое уголовное дело, связанное с контрабандой леса в Китай, возбудила Иркутская таможня в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Тайшет Иркутской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с октября 2019 по апрель 2020 года года эта фирма по поддельным документам незаконно вывезла из страны более 1,4 тыс. кубометров пиломатериалов из сосны, лиственницы и пихты неизвестного происхождения почти на 11 млн рублей.

С марта в отношении предпринимателя было возбуждено 11 уголовных дел. Предварительно установлено, что он незаконно экспортировал в Китай около 20 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных и лиственничных пород на сумму более 85,6 млн рублей.

Кроме того, фигуранту инкриминируется создание совместно с гражданином КНР организованной группы, связанной с контрабандой из Иркутской области незаконно заготовленной древесины.

Очередное уголовное дело возбуждено по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара в крупном размере по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

По решению суда подозреваемый был арестован.

Китай Иркутская область

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