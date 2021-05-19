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Пропавших рыбаков ищут на Сахалине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группа спасателей выехала утром в среду из Южно-Сахалинска в поселок Смирных (центральная часть Сахалина) на поиски рыбаков, которые вышли в море 26 апреля и пропали, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Утром в среду для оказания помощи полиции в поисках рыбаков, пропавших в районе села Пильво Смирныховского района, выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ им. В.А.Полякова в составе 4 человек и 2 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Пресс-служба также сообщает, что в Тымовском районе спасатели продолжают поиски местного охотника, который 1 мая в одиночку сплавлялся на резиновой лодке по реке Тымь от села Воскресеновка до села Березовая Поляна и пропал. 2 мая в районе села Усково на реке Тымь один из охотников нашел перевернувшуюся лодку с веслами.

Южно-Сахалинск Сахалин ГУ МЧС по Сахалинской области

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