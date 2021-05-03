Найдены тела еще двух пропавших в Кольском заливе рыбаков

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела еще двух из шести рыбаков, пропавших в Кольском заливе (Мурманская область) 1 мая.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, ищут еще одного рыбака.

1 мая в районе села Териберка Кольского района Мурманской области три маломерных судна с шестью рыбаками потеряли ход, попав в шторм. В тот же день спасатели обнаружили тела трех человек.