Ситуация с паводком в Хабаровском крае остается нестабильной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае остается нестабильной, сообщает в среду пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"Если на севере региона обстановка на реке Амур стабилизировалась и отмечаются снижения уровней воды, то на юге - наоборот", - сказано в сообщении.

Так, в частности, из-за повышения воды в реке Хор подтоплены 8 приусадебных участков в поселке 2-ой Сплавной и 3 придомовых территории в селе Васильевка. Отмечается, что для жителей подготовлен пункт временного размещения в селе Марусино, но в настоящее время людей в нём нет. Повышение уровня воды в реке на данном участке замедлилось. Однако, по прогнозам, Хор еще будет расти - и в целом ряде прибрежных населенных пунктов района имени Лазо сохраняется вероятность подтоплений.

Сейчас паводки провоцируют выпавшие осадки. Затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Тунгуска, Кур, Манома, Амгунь в верхнем течении реки. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем на 25-30 см.

К концу мая Амур у Хабаровска может достигнуть 450 см, что соответствует значению неблагоприятного явления. Тогда в зону паводка попадут дачные участки, расположенные на островной территории города - острова Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, приусадебные участки в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Что касается северных территорий региона, в Николаевском районе остаются подтопленными 15 приусадебных участков в трех селах. Ранее МЧС сообщало, что вода ушла из всех жилых домов. В пик паводка было подтоплено более 60 домов в шести населенных пунктах.

В пострадавших от паводка поселениях работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, начался прием заявлений и документов от жителей для получения компенсаций. Также организована работа по просушке домов.

Как сообщалось, весенний паводок на нижнем Амуре спровоцировал аномальный ледоход, возникший из-за очень толстого льда, что вызывало заторы на реке.