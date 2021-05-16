Режим ЧС ввели в ярославском городе Любим из-за последствий урагана
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Любим Ярославской области из-за разрушений на фоне непогоды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Разрабатывается план аварийно-восстановительных работ в поврежденных домах. Эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.
Ураган в Ярославской области прошел накануне вечером. В Любиме частично повреждены крыши 17 жилых домов, пострадавших нет.