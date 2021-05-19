Аграрии Приамурья из-за непогоды не смогли выполнить план по посеву

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Переувлажненная с осени почва, а также обильные осадки весной позволили аграриям Амурской области засеять ранними зерновыми только менее 90% от плана, сев сои также пока идет с отставанием от показателей предыдущего года, сообщил в среду журналистам глава Минсельхоза области Олег Турков.

"Посевные работы проходят в сложных условиях. Хотя мы ежегодно об этом говорим. Никогда не бывает идеальной погоды. Приступили к работам на неделю раньше сроков, обычно в начале апреля, а в этом году условия позволяли, и мы начали с 25 марта. Потом погода внесла коррективы, на сегодня мы отстаем от прошлогодних показателей", - пояснил Турков.

Планы по посеву ранних зерновых из-за дождей пришлось изменить. По данным на среду засеяно 168,7 тыс. га, что составляет 87,3% от намеченного.

По сравнению с 2019 годом на 50% увеличена доля элитных семян зерновых культур и почти в два раза - сои.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном управлении растениеводства и земледелия, в прошлом году соей в Приамурье было засеяно 844,5 тыс. га, урожайность оказалась выше, чем годом ранее - 978,8 тыс. тонн против 863,8 тыс. тонн в 2019 году.

Амурская область - лидер по производству сельхозпродукции на Дальнем Востоке и по сои в стране. В Приамурье сосредоточено более 60% всех посевных площадей в ДФО и более 30% производимой сельхозпродукции. Ранее сообщалось, что регион планирует постепенно сокращать долю сои в общей площади посевов, чтобы сохранить плодородие земель и высокую урожайность этой культуры.