Режим ЧС объявлен в Николаевском районе Хабаровского края из-за паводка

Власти региона считают, что оправдался худший прогноз гидрологов, ожидавших повышение уровня Амура во время ледохода

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Выездное заседание КЧС с участием главы региона пройдет в Николаевском районе Хабаровского края, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в видео, размещенном в его телеграм-канале.

Он намерен посетить поселки Маго, Чныррах, где уже есть подтопления, и другие населенные пункты, в которых сохраняется такая угроза.

Пресс-служба правительства региона в свою очередь сообщает, что в Николаевском районе, в связи со сложной паводковой обстановкой введен режим ЧС. Власти заявляют, что оправдался худший прогноз гидрологов, которые ожидали повышение уровня Амура во время ледохода.

Там уточнили, что наибольший урон нанесен населенным пунктам Николаевского района - поселку Маго, селу Красному, поселку Чнырраху. Перекрыта автодорога Чныррах - Озерпах, которая на протяжении полукилометра залита водой более чем на 50 сантиметров.

В поселке Маго, по данным пресс-службы, затоплены 29 домов. Вода в них стоит на уровне 5-15 см. Население поселка Маго, по информации сайта администрации, составляет 1454 человека. Как отмечается, местные жители пока отказываются от пунктов временного размещения и пережидают паводок у знакомых и родственников.

Помощь людям оказывают спасатели и пожарные. Чтобы минимизировать ущерб от воды, они поднимают вещи как можно выше.

По оценкам гидрологов, весенний паводок на севере Хабаровского края спровоцирован "чрезмерно плотным льдом". Его толщина гораздо толще обычной к этому времени года. Толщина льда в Николаевском районе сейчас достигает 1,5-1,8 метров. Длительному таянию способствует затяжная и холодная весна.

Местные власти считают, что ситуация в некоторых поселках еще может осложниться.

"У нас вода выше на 18 см, чем в 2013 году, когда был самый сильный паводок. В поселке Чныррахе никогда воды не было, а сейчас он весь под водой. Полагаю, ситуация там может быть еще сложнее, чем в Маго", - отметил глава Николаевского района Анатолий Леонов, чьи слова приводятся в сообщении.

В Николаевский район утром 11 мая вылетел вертолет со спасателями.

На севере Хабаровского края продолжается процесс освобождения ото льда на реке Амур. Сейчас граница вскрытия льда проходит выше по течению поселка Маго. Вскрытие реки у города Николаевска-на-Амуре ожидается 12-13 мая. По прогнозу уровень Амура может подняться еще на 0,5-1 метра до отметки 330-380 см, при уровне опасного явления в 350 см.