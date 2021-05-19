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Реки Оя и Кебеж подтопили приусадебные участки в Красноярском крае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень рек Оя и Кебеж поднялся из-за обильных дождей, в четырех районах Красноярского края подтоплено более 60 приусадебных участков, сообщает пресс-служба Главка МЧС по краю в среду.

"На данный момент в четырех муниципальных образованиях: Енисейский, Ермаковский, Ирбейский, Шушинский районы, отмечается подтопление 64 приусадебных участков. К девяти домам вода подошла к фундаменту. В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в ближайшие двое суток вода вблизи населенных пунктов Ермаковское и Григорьевка может достигнуть опасных отметок.В Ермаковский район для оказания помощи населению прибыли 26 спасателей, у которых имеется восемь единиц техники и семь плавсредств.

Красноярский край

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