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Суд в июне рассмотрит иск Навального к "Матросской тишине"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве Преображенский суд Москвы 22 июня начнет рассматривать по существу иск политика Алексея Навального к следственному изолятору "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу. На учет его поставили в феврале. По словам его адвокатов, из-за этого в колонии, где он отбывает срок, его по ночам раз в час проверяет сотрудник ФСИН. Защита также говорила, что постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.

Аналогичный иск Навальный подал к покровской исправительной колонии №2, куда его направили отбывать срок по делу "Ив Роше". Он также оспаривает, что администрация ИК-2 поставила его на учет как склонного к побегу, и просит признать незаконным действия сотрудников колонии, лишающих его права на непрерывный 8-часовой сон. Этот и два других иска к ИК-2 будет рассматривать суд во Владимире.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный ФСИН Москва Владимирская область Преображенский суд Матросская тишина

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