Суд 8 июня рассмотрит иск Навального к колонии во Владимире

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Владимира 8 июня рассмотрит иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии №3 УФСИН России по Владимирской области, говорится в материалах суда.

Административное исковое заявление было принято к производству в четверг. Судебное заседание назначено на 09:30 8 июня.

Как сообщалось, накануне, 12 мая, Навальный обратился в Октябрьский районный суд с иском к исправительной колонии №3 во Владимире. В иске содержатся требования признать незаконными действиями сотрудников ИК-3, которые в апреле-мае этого года не давали адвокатам Навального при свиданиях с ним пронести в колонию и использовать там личные смартфоны и ноутбуки, необходимые им в работе. Истец также требует устранить "допущенные нарушения".

Ранее сообщалось, что адвокат Навального обратился в Петушинский суд Владимирской области с тремя исковыми заявлениями к администрации ИК-2 в Покрове.

"В одном иске содержится требование признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В другом иске защита требовала признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке на учет оппозиционера, как лица, склонного к побегу, и признать незаконным действия сотрудников колонии, лишающих осужденного права на непрерывный 8-часовой сон. В третьем иске адвокаты требовали признать незаконной цензуру получаемых Навальным газет со стороны сотрудников ИК.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу Ив Роше.