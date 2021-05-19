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Кремль не придал большого значения обвинениям Байдена в адрес Путина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Обвинения, которые президент США Джо Байден в интервью ABC News выдвинул в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, не станут главной темой для обсуждения в ходе саммита РФ-США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескову задали вопрос, готов ли Путин в ходе возможного саммита забыть об обвинениях, которые прозвучали в одном из интервью Байдена в адрес президента РФ, или российский лидер на саммите "попросит обосновать" их.

"Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратстабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.

Его спросили, какие в настоящее время существуют перспективы проведения этого саммита.

"Как только у нас появиться что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", - сказал пресс-секретарь президента.

В марте Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот российского президента "убийцей". В ответ на эти слова Путин пожелал американскому лидеру здоровья.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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